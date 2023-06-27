Ali Ağaoğlu, Yusuf Karataş'ın babasının cenazesine katıldı

Ali Ağaoğlu arkadaşını acı gününde yalnız bırakmadı

DENİZLİ - İş adamı Ali Ağaoğlu, Denizlispor ve Kayserispor'a sponsorluk desteği veren Almanya merkezli cep telefonu tedarikçisi firma sahibi Yusuf Karataş'ın babasının cenazesine katıldı.

Almanya merkezli cep telefonu tedarikçisi firma sahibi Yusuf Karataş'ın Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki babası Mehmet Karataş hayatını kaybetti. Karataş'ın cenazesi, bugün Bekilli İlçe Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a, geçmiş dönemde Denizlispor'a ve halen Merkezefendi Belediyesi Basket Takımına sponsorluk desteği veren Yusuf Karataş'ı acı gününde iş adamı Ali Ağaoğlu, Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, Denizlispor eski başkanı Ali Çetin ve Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı yöneticileri de yalnız bırakmadı. Cenaze töreni boyunca ailenin yanında yer alan Ağaoğlu, aileye taziyelerini ileterek acılarını paylaştı.