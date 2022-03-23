ALG Spor'dan Sivasspor'a da aynı tarife: 3-0

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi erteleme maçında evinde karşılaştığı Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

T. Kadınlar Süper Ligi'nde çıktığı 14. maçı da gol yemeden tamamlayan Gaziantep ALG Spor, erteleme maçında Sivasspor engelini de 3 golle geçerek çıkışını sürdürdü. Maça oldukça hızlı başlayan ALG Spor, 41. dakikada Ruth, 43. dakikada Ebru Topçu ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda kendini yormayan Gaziantep ALG Spor, 63. dakikada yıldız oyuncusu Mariem'in attığı golle skoru 3-0 yaptı. Bu sonuçla galibiyet serisini sürdüren ALG Spor, 1 maç eksiğine rağmen 38 puanla liderliğini sürdürdü.

Maç sevinç vardı

Sivasspor'u da 3-0 yenerek çıkışını sürdüren Gaziantep ALG Spor'da maç sonu büyük sevinç vardı. Sarı-Grili takım, güzel bir oyunla kazanarak liderliğini sürdürürken Başkan Ali Gözcü, takımını tebrik etti. Teknik Direktör Hasan Vural ise önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Sahada her geçen gün daha iyi oynayan bir ALG Spor vardı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Adım, adım yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor