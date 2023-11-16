ALG, Avrupa pazarında büyüyor

Gaziantep'te yaklaşık 26 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve tekstil dünyasında önemli bir yere gelen ALG Tekstil, 0-16 yaş arası kız-erkek çocuklar için üretim yaparak Avrupa'da önemli markalar arasına girmeye hazırlanıyor.

Gaziantep'te iki metrekarelik bir masada üretime başlayan ALG Tekstil, yaklaşık 26 yıldır tekstil sektöründe yer alıyor. Her yıl periyodik olarak yüzde 25'lik bir büyüme sağlayan ve üretiminin yüzde 70'ini ihraç eden ALG Tekstil, bu yolla Avrupa'nın önde gelen tekstil firmalar arasında olma yolunda ilerliyor. ALG Tekstil, 2026 yılında katma değeri yüksek üretim ile AB pazarlarındaki genişlemeyi sürdürerek üretim kapasitesini yüzde 100, pazar payını ise yüzde 30 artırmayı hedefliyor.

"2 metrekarelik dükkandan Avrupa'ya açıldık"

ALG Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gözcü, ALG Tekstil olarak sektörde edindikleri tecrübe ile kendi markalarını kurduklarını ve Avrupa'da önemli pazar oluşturduklarını söyledi. Gözcü, ihracat yaptıkları ülkelere ve sonrasında dünyaya kendi markalarının satışını yapmak adına sektörde öncü ajanslarla çalışmalarını sürdürdüklerini ve iyi bir ekip çalışmasıyla yola devam ettiklerini belirtti. Gözcü, 1998 yılında Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e normal bir iş bulmak için gelerek 2 metrekarelik bir dükkanda bu işe başladığını ve zamanla büyüyerek Avrupa'ya ürün ihraç ettiğini vurguladı.

"Müşterimize en iyi yanıtı veriyoruz"

ALG Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gözcü, bünyelerindeki uzman kadronun, Ar-Ge, koleksiyon ve üretim alanlarında müşterin taleplerine en doğru yanıtı vermek için çalıştığını ve son yıllarda globalde de önemi artan sürdürülebilir elyaf ve hammaddeler dikkate alınarak Ar-Ge çalışmalarını artırdıklarını belirtti. Gözcü, ALG Tekstil olarak hem üretim kalitelerini düşürmeden hem de doğaya zarar vermeden teknoloji ve ham maddeleri kendi markalarıyla yapmaya özen gösterdiklerini aktardı.

"Üretim daha cazip geldi"

ALG Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gözcü, hayat hikayesini ve şirketin başarısını anlatarak, "Çevremizde üretimle uğraşan arkadaşlarımız vardı. Üretim daha cazip geldi. Ekonomik şartlar biraz zayıf olsa da üretim bana daha çok keyif verdi. Çok küçük çaplı 1998'de iki metrelik bir masada kumaş alarak başladım. Piyasayı iyi araştırarak ALG Tekstil'in üretimini kademe kademe arttırdık. 27 yıldır sektörde faaliyet göstermekteyiz" dedi.

"Her şeyi kendi bünyemizde yapıyoruz"

Gözcü, "0-16 yaş hem kız hem erkek çocukları için üretim yapıyoruz. Kumaştan başlayacak olursak iplik alıyoruz. Daha sonra ise bu kumaşı kendi bünyemizde hazır giyime uygun hale getiriyoruz. Hazır giyime uygun hale getirirken dışardan kolay gözükebilir fakat birçok farklı aşaması var. Baskı, nakış, dijital baskı, bütün bu aşamaları kendi bünyemizde yapıyoruz ve ürün kulvarımızı her yıl kombinasyona doğru arttırıyoruz. Hem örme hem dokuma ayrıntıya girmek istersek t-shirt, kot pantolon, sweatshirt, üç iplik kalın ürünlerden de üretim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 70'ini ihraç ediyoruz"

İç piyasaya hakim bir firma olduklarını, gelinen noktada üretimlerinin yüzde 70'ini dış piyasa ihraç ettiklerini söyleyen Ali Gözcü, "Daha öncesinde iç piyasaya hakim bir firmaydık. Fakat dış piyasaya açılmak için ciddi çalışmalar yaptık. Yaklaşık 15 yıldır fuarlara katılıyoruz. Şuanda iç piyasamızda kendi kulvarımıza hakim olmakla birlikte yurt dışına da ciddi miktarda ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yaklaşık olarak yüzde 70'ini yurt dışına ihraç ediyoruz. Yurt dışında Avrupa, Arap ülkeleri, Asya, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri'nde ciddi bir etkinliğimiz var" ifadelerine yer verdi.

"Orta ve üst kesime hitap ediyoruz"

Ali Gözcü, "Ürünlerimizi sosyoekonomik düzeyde gruplandırıyoruz, ALG'nin adı altında Almi ve Essu markalarımız var, genelde üst kesim ve orta kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Ürünlerimizin artık AVM'lerde de satışına başlandı. Biz perakendeci müşterilerimizin bize kolaylıkla ulaşabilmesi için şubeler oluşturduk. Özellikle Bursa ve İstanbul dış piyasanın sıkça ziyaret ettiği yerler olduğu için oralarda da şubeler açtık. Geçen yıl Avrupa'ya kolay ürün sevk edebilmemiz için Bulgaristan'da yeni bir şube açtık. İlk yurtdışı şubemiz olma özelliğini taşıyor. Artık merkezleri daha iyi inceleyip analiz edip yurtdışı şubeleri açmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İstanbul'da ARGE ofis bulunuyor"

Her yıl hedeflerinin yüzde 25'lik büyüme olduğunu belirten Ali Gözcü, bu yılın sonunda yaklaşık yüzde 25'lik büyüme hedeflediklerini fakat 6 Şubat depremi ile birlikte üretime ara vermek zorunda kaldıklarını kaydetti. Gözcü, "Mayıs ayı itibari ile eski üretim durumumuza dönebildik. Her yıl periyodik olarak yüzde 25'lik bir büyüme sağlıyoruz, bundan sonraki büyümemizi ürün kulvarımızı arttırma yönünde yapacağız. Yaş gruplarını arttırıp tam koleksiyona doğru ulaşmak istiyoruz. Üretim işi çok önemli güncel renkleri, modelleri takip etmek önemli bununla ilgili İstanbul'da ARGE ofisimiz bulunmakta" dedi.

"Sosyal sorumluluklara önem veriyoruz, kadın futbol takımı aldık"

Sosyal sorumluluk projelerine de destek verdiklerini belirten Ali Gözcü, "ALG Tekstil olarak sosyal sorumluluklara da önem veriyoruz. Bu çerçevede 7 yıl önce bir kadın futbol takımı aldık. ALG Spor Kulübü adını verdiğimiz takımımız 2 defa şampiyon oldu ve 2 kez ise final oynadı. Kadın futboluna çok önemli katkılar sağladık ve ülke genelinde ciddi tanıtımlar yapıp kızlarımıza futbolu sevdirdik. Her işte olduğu gibi sosyal sorumluluk çerçevesinde ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP