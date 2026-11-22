KASIMPAŞA Teknik Direktörü Alfred Schreuder, Süper Lig'in 12'nci haftasında Kasımpaşa'nın, Corendon Alanyaspor karşısında 2-1 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Galibiyeti değerlendiren Schreuder, "Son dakikalarda iyi bir gol bize 3 puanı kazandırdığı için çok mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından teknik direktör Alfred Schreuder, mücadeleyi değerlendirdi. İlk maçına çıktığını ve kendi sahalarında oynamanın kendisi için güzel bir his olduğunu belirten Schreuder, "İlk yarıya iyi başladık, pozisyonlar yakaladık. Defansımız iyiydi, iyi fırsatlar bulduk. Sonrasında maalesef 1-1 oldu. Bu durum bizi mental olarak aşağıya çekti. Devre arasında konuştuk, oyuncularımıza moral verdik. Güzel bir konuşma geçti. İkinci yarıya ilk yarıdaki gibi başlayamadık ancak buna alışacağız. Yüksek yoğunlukla çalışmaya alışacağız. Son dakikalarda iyi bir gol bize 3 puanı kazandırdığı için çok mutluyuz" diye konuştu.

'KALİTELİ BİR SANTRFORUN OLMASI TÜM TAKIMA ÖZGÜVEN VERİYOR'

Benedyczak'ın performansını da değerlendiren Schreuder, "Böyle kaliteli bir santrforun olması takım için iyi bir durum. Çok iyi bir gol attı. Bu derece iyi bir santrforun olması tüm takıma özgüven veriyor" ifadelerini kullandı.

'HER ZAMAN GELİŞMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Taraftar desteğinin önemine değinen Schreuder, tribünlerde daha fazla taraftar görmek istediklerini belirterek, "Daha fazla taraftarın gelmesi her zaman daha iyi bir durum. Daha fazla gelmelerini bekliyoruz. 12 gündür buradayım. Takımla olan ilişkim gayet hoş, iki taraf da memnun. Mentalitesi çok iyi bir takım. Herkes rolünün farkında. Genç ve tecrübeli oyuncuların karması bir takımız. Topla her zaman daha iyi olabiliriz. Gelişmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı