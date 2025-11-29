Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Beşiktaş'ın ara transfer dönemi çalışmaları devam ederken sürpriz bir talep gündeme geldi. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Spartak Moskova'ya transfer olan Alexander Djiku'nun siyah-beyazlılar için haber gönderdiği iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre Ganalı savunmacı, Rusya'daki yaşam koşulları ve futbol ortamından memnun değil. Djiku'nun hem kendisinin hem de eşinin ülkede mutsuz olduğu belirtildi.

"OCAK AYINDA BENİ ALIN"

Habere göre 31 yaşındaki stoper, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a açık bir mesaj gönderdi. Beşiktaş Yönetimi'nin ise bu talebi teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre değerlendireceği aktarıldı.

SERGEN YALÇIN'IN RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK

Beşiktaş'ta kadro planlamasında bazı isimlerle yollar ayrılmaya hazırlanırken, savunma hattına yapılacak takviyede teknik direktör Yalçın'ın görüşü belirleyici olacak. Djiku transferi için hamle yapılması da tamamen Yalçın'ın vereceği karara bağlı.

DJIKU'NUN RUSYA PERFORMANSI

Spartak Moskova'da istediğini bulamayan Ganalı stoper bu sezon: