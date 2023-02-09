Alex ve Melo, deprem felaketi sonrası Türkiye için yardım maçı organize ediyor

10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası spor camiasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı Felipe Melo, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex'le konuştuğunu ve depremzedeler için bir yardım maçı organize etmeyi planladıklarını açıkladı.

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Türkiye'yi derinden etkileyen deprem sonrası futbol camiasının önemli isimleri tek yürek oldu.

DEPREMZEDELER İÇİN CANLI YAYIN AÇTILAR

Büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Beşiktaş forması giyen Josef de Souza ve daha önce Türkiye'de birçok takımın formasını terleten ve Türk vatandaşı olan Mert Nobre, Socrates Dergi'nin sosyal medya hesabında depremzedelere destek olmak amacıyla canlı yayın yaptı. Canlı yayına katılanlar arasında Elano Blumer, Roberto Carlos, Mousa Sow, Bobo, Luciano, Gustavo Henrique, Andre Santos, Mehmet Aurelio, Ivan de Souza, Willian Arao, Holosko, Adriano Correia ve Beto katıldı. Alex de Souza, Taffarel, Zico, Alex Teixeira, Willian, Felipe Melo ve Philippe Coutinho ise gönderdikleri videolarla destek oldu.

"BAĞIŞ İÇİN ÖZEL BİR MAÇ DÜZENLEYEBİLİRİZ"

Yardım gecesine katılan Felipe Melo, Alex ile konuştuğunu belirterek, "Bu kampanyanın dışında. Yardım için çok düşündüm. Belki de ilerde bağış için özel bir maç düzenleyebiliriz. Türk halkının desteğe ihtiyacı var. Yapacağımız çok şey var. İnsan konuşurken bile zorlanıyor. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de doğan çocuğum bile var. 1 saat önce Alex de Souza ile konuştum. Biliyorsunuz sadece Fenerbahçe'nin idolü değil, herkesin idolü. Bir karar verdik." dedi.

"TÜRKİYE İÇİN BİRLİKTE OLMAMIZ LAZIM"

Öte yandan yaşanan bu olayların kısa sürede unutulabileceğini belirten Melo, "Sene sonu maç yapalım dedik. Tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor şu an. Belki bir ay sonra Türkiye'yi kimse konuşmayacak. Bu olayları herkes unutacak fakat bizler unutmayalım. O zamanlarda biz maç yapabiliriz. Gün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor günü değil. Gün birliktelik zamanı. Ulusun toplanması lazım. Türkiye için birlikte olmamız lazım. Umarım Tanrı Türkiye'yi korur. Elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.