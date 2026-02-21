Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı olan ve şu sıralar teknik direktörlük kariyerini sürdüren Alex de Souza, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

ATHLETIC CLUB'UN BAŞINA GEÇTİ

Rui Duarte ile yollarını ayıran Brezilya 2. Lig temsilcisi Athletic Club, teknik direktörlük görevine Alex de Souza'yı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Alex de Souza'ya başarılar dilendi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Daha önce Sao Paulo U20, Avai, Antalyaspor ve Operário-PR'yi çalıştıran 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, son olarak Operario'yu çalıştırmıştı.

29 MAÇTA 8 KEZ KAZANDI

Operario'nun başında toplamda 29 maça çıkan Alex, bu maçlarda 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik performans sergilemişti.