Haberler

Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club, yeni teknik direktörünü açıkladı. Alex de Souza, Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club'ın yeni teknik direktörü oldu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı olan ve şu sıralar teknik direktörlük kariyerini sürdüren Alex de Souza, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

ATHLETIC CLUB'UN BAŞINA GEÇTİ

Rui Duarte ile yollarını ayıran Brezilya 2. Lig temsilcisi Athletic Club, teknik direktörlük görevine Alex de Souza'yı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Alex de Souza'ya başarılar dilendi.

Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Daha önce Sao Paulo U20, Avai, Antalyaspor ve Operário-PR'yi çalıştıran 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, son olarak Operario'yu çalıştırmıştı.

29 MAÇTA 8 KEZ KAZANDI

Operario'nun başında toplamda 29 maça çıkan Alex, bu maçlarda 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik performans sergilemişti.

Fatih Kocatürk
Haberler.com
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

ABD'nin tehdit ettiği ülkenin cumhurbaşkanı meydan okudu
143 kiloyu kaldıran bakandan sert uyarı: Şişman asker istemiyorum

Savunma bakanı, spor salonunda şova kalktı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

ABD'nin tehdit ettiği ülkenin cumhurbaşkanı meydan okudu
Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor