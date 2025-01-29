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Alex de Souza'dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa "yalancı" derim

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Antalyaspor'un eski teknik direktörü Alex de Souza, ülkesinin basınına çarpıcı bir röportaj verdi. Alex de Souza, Antalyaspor'daki günleri için çok konuşulacak ifadeler kullandı. Akdeniz ekibinin 2 farklı başkanı olduğunu öne süren Alex "Her gün öyle durumlar yaşandı ki biri bana anlatsa ona 'yalancı' derdim" şeklinde konuştu.

1 Temmuz 2024'ten 13 Ocak 2025'e kadar Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan ve 21 maçta 9 galibiyet elde eden, ligde ise 18 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Alex de Souza, görevden ayrılmasının ardından Brezilya basınından UmDois Esportes'e konuştu.

" ANLAŞTĞIMIZ HEDEFLERE ULAŞTIM"

Antalyaspor'da yaşadığı sıkıntılara değinen Alex de Souza, "Anlaştığımız hedef Türkiye Kupası'nın ilk aşmalarında ilerlemenin yanı sıra takımı lig tablosunda 10 ila 14. sıralar arasında düşme bölgesinden uzakta tutmaktı. Antalyaspor ile mayıs ayında anlaştığım şeyi başarmış olmak benim için en büyük zafer ve bunu onlar kendi üzerlerine düşenleri yapmadan başardım. Bu da deneyimi daha zor, daha karmaşık hale getiriyor" dedi.

"BİRİ BANA ANLATSA 'YALANCI' DERİM"

Antalyaspor günlerinden bahseden Alex de Souza, "Her gün öyle durumlar yaşandı ki biri bana anlatsa ona 'yalancı' derdim" ifadesini kullandı. Öte yandan Alex, Antalyaspor'da 3 farklı başkan olduğunu, ayrıca iki yöneticinin de teknik ekibin onayı olmadan transferler yaptığını öne sürdü.

Alex de Souza'dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa 'yalancı' derim

"İSTEDİĞİMİN TAM TERSİ GOLCÜ ALDILAR"

Brezilyalı teknik direktör, "5 futbolcu istedim, bunlardan sadece birisi (Thalisson) alındı. 9 numara için bir futbolcu istedim. İyi hareket kabiliyeti olan birisiydi. O futbolcuyu alsaydık sistemi daha iyi işletebilirdik. Ancak onlar şaşırtıcı bir şekilde Arjantinli bir futbolcu transfer ettiler. İstediğim özelliklerin tamamen tersi olan, daha uzun boylu, daha ağır bir futbolcu geldi" açıklaması yaptı.

"SADECE İLK HAFTA MAAŞ ALDIK"

Antalyaspor yönetimiyle yaşadığı sorunların detayına inen Alex de Souza, "Size bir fikir vermesi açısından; herkesin şehirde yaşamaya başlayabilmesi için anlaşmanın bir parçası olan ilk maaşımızı ilk hafta aldık. Daha sonra maaş alamadık" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa 'yalancı' derim

"JOSE MOURINHO İLE FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTIM"

Alex, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile karşılaşmaları hakkında "Orada bulunduğum aylar boyunca Jose Mourinho ile birkaç fikir alışverişinde bulundum. Bana çok iyi davranan, futbol hakkında çok konuşan bir adamdı. Taşıdığı ağırlık ve kim olduğu nedeniyle gerçekten önemli bir insandı" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAsil Türk:

Alex senden teknik direktör olmaz kardesim.Sen bizim hep hatırlayacağımız Alex olarak kal.

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