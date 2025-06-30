Alex de Souza, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı öve öve bitiremedi

Alex de Souza, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı öve öve bitiremedi
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında değerlendirmelerde bulundu. Alex, iki yıldız oyuncuyla ilgili, "Orada oynadığımda Sergen Yalçın ve Tümer Metin vardı. İkisi de iyi oyunculardı. Ve şimdi Türk futbolu, çok yetenekli olan bu ikisine sahip." dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, salı günü oynanacak maç öncesinde FIFA'ya Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında açıklamalarda bulundu.

''TAKIMLARINA YARDIMCI OLMALARINI UMUYORUM''

Alex, 20 yaşındaki milli futbolcuların potansiyellerinde övgüyle bahsederek, "Gerçekten hareketli bir maç bekliyorum ve ikisinin de ellerinden gelenin en iyisini yapıp takımlarına mümkün olduğunca yardımcı olmalarını umuyorum." dedi.

''BENDEN FARKLI NİTELİKLERE SAHİP''

Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e uzanan başarı hikayesi, performansı ve kendisine benzetilmesi hakkında da konuşan Alex, "Fenerbahçe'deki zamanımı takip eden Türkiye'deki genç bir çocuktu. Hala çok genç, bu yüzden muhtemelen oyununu adapte edecek ve gelişirken çok şey öğrenecek. Aramızdaki gerçek benzerlik, orta sahada oynaması ve sol ayaklı olması. Ancak her oyuncunun kendine özgü bir oyun tarzı var; benim de vardı ve onun da var. Bence benzerlikler esas olarak onun bir orta saha oyuncusu olmasından kaynaklanıyor, ancak benden farklı niteliklere sahip." şeklinde konuştu.

''TÜRK FUTBOLU ÇOK YETENEKLİ İKİ İSME SAHİP''

Kenan Yıldız ve Arda Güler'in yükselişinden çok önce, Türkiye'nin kaliteli orta saha oyuncuları yetiştirme konusunda bir üne kavuştuğunu ve Kulüpler Dünya Kupası'nda da Inter'de Hakan Çalhanoğlu ve Benfica'da Orkun Kökçü tarafından temsil edildiği belirten Alex, "Türk futbolu her zaman bu özelliklere sahip oyunculara sahip olmuştur. Orada oynadığımda, iki sol ayaklı orta saha oyuncusu vardı; Sergen Yalçın ve Tümer Metin. İkisi de iyi oyunculardı ve Türk taraftarlarının ve ligin sevdiği stile sahipti. Ve şimdi Türk futbolu, çok yetenekli olan bu ikisine sahip." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Günlük arda haberide burdaymış

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