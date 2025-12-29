Haberler

Aleksandar Stanojevic Süper Lig'e geri döndü

Güncelleme:
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, daha önce Konyaspor'u da çalıştıran ünlü teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

  • Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.
  • Aleksandar Stanojevic daha önce Süper Lig'de Konyaspor'u çalıştırdı.
  • Aleksandar Stanojevic'in kariyerinde Partizan ile 2 Lig ve 1 Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Onur Can Korkmaz ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu.

STANOJEVIC, KARAGÜMRÜK'ÜN BAŞINA GEÇTİ

Fatih Karagümrük, 52 yaşındaki Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

'BAŞARILI BİR SEZON DİLİYORUZ'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO'su Murat Eren Taşçı katıldı. Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı. Aleksandar Stanojevic'e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

KONYASPOR'DA GÖREV YAPMIŞTI

Son olarak Partizan'ı çalıştıran Stanojevic, daha önce Süper Lig'de Konyaspor'u da çalıştırmıştı. Yeşil-beyazlıların başında 26 maça çıkan deneyimli teknik adam, 1.04'lük puan ortalaması yakaladı.

