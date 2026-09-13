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Aleksandar Stanojevic: "Çok büyük hayal kırıklığı yaşadık"

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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Manisa FK beraberliği sonrası hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Manisa FK beraberliği sonrası hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Stanojevic, "Bugün çok hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü bir gol yedik, rakibin ilk defa 18'e geldiği anda gol yedik. Bu yüzden çok büyük hayal kırıklığı oldu. Çok fazla tehlikeli pozisyonlar yakaladık. Fakat değerlendiremedik. Taraftarlarımız da hayal kırıklığına uğradı. Fakat bu futbol. Maalesef böyle oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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