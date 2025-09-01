Alaşehirli Sporcular Uzay Modelleri Dünya İkincisi Oldu

Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen "2025 FAI World Championship for Space Models (Juniors and Seniors)" Uzay Modelleri Dünya Şampiyonası'nda Alaşehirli sporcular dünya ikincisi oldu.

Sırbistan'da 13 ülke ve 43 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği S9A Gyrocopter kategorisinde Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları Hacernaz Kaya, Elif Toker ve Çınar Sarıkurt, Genç Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil etti. Üç sporcu, gösterdikleri üstün performansla Dünya İkinciliği elde ederek hem Türkiye'ye hem de memleketleri Manisa'ya büyük bir gurur yaşattı.

Milli takım kadrosunda yer alarak ay-yıldızlı formayı gururla taşıyan Alaşehirli sporcular, bu başarılarıyla hem gençlere ilham kaynağı oldu hem de Alaşehir'in adını uluslararası arenada duyurdu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen derecenin önemine dikkat çekerek sporcuları ve antrenörlerini kutladı. Öztürk, "Manisalı sporcularımız, sergiledikleri özveri, yüksek motivasyon ve kararlı duruşlarıyla hava sporlarında da önemli başarılara imza atıyor. Bu derece, onların sadece yeteneklerini değil aynı zamanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etme sorumluluğunu da ne kadar büyük bir gururla taşıdıklarını göstermektedir. Gençlerimizin uluslararası arenada elde ettiği bu başarı, hem Manisa için tarihi bir gurur kaynağı olmuştur hem de gelecekte çok daha büyük zaferlerin habercisidir. Sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum." dedi. - MANİSA