Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk maçlar yarın ve 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY, LIVERPOOL'U AĞIRLAYACAK

Son 16 turunun dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Galatasaray, İngiltere temsilcisi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te başlayacak mücadelede avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

DEV EŞLEŞMELER SAHNE ALACAK

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Avrupa'nın önde gelen kulüpleri karşı karşıya gelecek. Atalanta ile Bayern Münih, Newcastle United ile Barcelona ve Atletico Madrid ile Tottenham ilk maçlarda kozlarını paylaşacak.

Çarşamba günü ise Bayer Leverkusen – Arsenal, Paris Saint-Germain – Chelsea, Real Madrid – Manchester City ve Bodo/Glimt – Sporting karşılaşmaları oynanacak.

RÖVANŞLAR MART ORTASINDA

Son 16 turunun rövanş maçları 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak. Bu karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

SON 16 TURU MAÇ PROGRAMI

Yarın

20.45 Galatasaray – Liverpool

23.00 Atalanta – Bayern Münih

23.00 Newcastle United – Barcelona

23.00 Atletico Madrid – Tottenham

11 Mart Çarşamba