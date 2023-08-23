Alaplı Belediyespor Bal Liginde Mücadele Edecek

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Bal ligine çıkmayı hak kazanan Alaplı Belediyespor'un bu sezon Bal liginde sahada olacağını ifade etti. İş adamı Erdal Akbaba'nın Alaplı Belediyespor'un Bal Liginde mücadele etmesi için gerekli desteği vermeyi taahhüt ettiğini ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin şöyle dedi: 'Alaplı Belediyespor'un BAL Liginde mücadele edebilmesi için elini taşın altına koyan iş adamı Erdal Akbaba'ya Alaplı halkı adına teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyeti tüm iş adamlarımızdan ve Alaplı halkımızdan da bekliyoruz. Yüksek perdeden konuşan ancak Alaplı Belediyspor'a bugüne kadar hiç bir faydası olmayan arkadaşlardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da tüm halkımızı Alaplı Şehir Stadında oynanacak maçlara şimdiden davet ediyorum. Gün, Alaplı için, Alaplı Belediyespor için birlik beraberlik günüdür.'