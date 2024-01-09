Alanyaspor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı

Süper Lig'de ertelenen 16'ıncı hafta maçında Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada maçın zorluklarına dikkati çekti. Belözoğlu, takımının kırmızı kart gördüğü anın ve ikinci yarıda yapılan hamlenin önemine değinerek, sahada sergilenen duruşu ve iradeyi övdü. Ayrıca, hakemlerin dokunulmazlığına atıfta bulunarak, son 30 dakikalık oyunun izleyiciler için cazip olmadığını ifade etti.

EMRE BELÖZOĞLU: "HAKEMLERE BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUZ, DOKUNULMAZLIKLARI VAR"

Emre Belözoğlu saha içinde mücadele eden herkesi ve hakem heyetini tebrik etmek gerektiğini belirterek, "Gerçekten çok zor hava ve saha şartlarında oynanan bir maçtı. Bizim adımıza her şey çok iyi giderken rakibimiz sıfır şutla oynadığı dönemde kırmızı kart gördük. İkinci yarı bir hamle yaptık ve karşılığını alabileceğimizi düşündüğümüz bir hamle yaptık. Yediğimiz bir hatalı gol. Aslında teknik adamlar adına zor bir maç oldu. Üstüne bir hamle daha yaptık ve karşılığını aldık. Son 25-30 dakikalık periyotla alakalı söylenecek bir şey bulamıyorum. Sahada top oynanır oynanmaz hakemlere de bir şey söyleyemiyoruz, dokunulmazlıkları var maşallah, o yüzden söyleyebilecek çok bir şey yok, üzgünüm. 30 dakika boyunca burada emekler çok ciddi sıkıntıya girdi, televizyonun başında ve tribünde izleyenler için 30 dakikalık periyotta çok izlenecek bir şey yoktu. Oyuncularım adına söyleyebileceğim, sahanın içinde gösterdikleri gerçekten çok değerli bir duruş vardı. Oyun kuralları içinde gösterdikleri tepkiyi, kaybetmemek üzerine kurdukları iradeyi çok önemli buluyorum. Soyunma odasındaki atmosferi de çok değerli buluyorum. Bu zorlu şartlarda oynayan sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" diye konuştu.

FATİH TEKKE: "KIRMIZI KARTIN SARI KART BİLE OLMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, maçın ikinci yarısını kaos olarak tanımladı ve oyunun belli noktalarında kırılma yaşandığını, özellikle iki kırmızı kartın maçın gidişatını etkilediğini belirtti. Tekke ayrıca Leroy Fer'in kırmızı kartının doğru olmadığını belirtti.

Fatih Tekke konuşmasında, "Maçın ikinci yarısı konuşulabilecek bir durum değil. Kaos haricinde konuşulabilecek bir şey yok. Bu kaostan rakibin bulduğu bir gol var. Maç zemin açısından oynanabilir durumdayken topa sahip olan, oyunu istediği gibi yönlendiren Alanyaspor, üçüncü bölgede çok etkili olmayan, bekleyen ve hızlı hücum arayan bir takım görüntüsündeydi. Sonrasında değiştirdiğimiz formasyonla beraber oyun içine daha fazla girebildik. Cılız bir tane kafa pozisyonu var, gol olması gerektiği dediğimiz. Onun haricinde kırılma noktaları var. İki tane kırmızı kart var. Ankaragücü'nün kırmızı kartını görmedim, sonra değerlendireceğim. Fakat bizim gördüğümüz kırmızı kartı gördüm ve normalde o pozisyonun sarı kart bile olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyuncunun ayağına teması var fakat bunu futbol oynayanlar bence çok daha doğru değerlendirir. İki kırılma anı var. Orada da kendimizle ilgili eleştiri yapmamız lazım. Oyunda rakibin beklediği bölgede devam ederken kırmızı karttan sonra dışarıdan çok uyarı yapmamıza rağmen oyuncular bazı anlarda topa dokunmak istiyorlar. Hata yaptık. Bu hata iki puanımıza mal oldu. Belki de daha fazla şeye mal oldu. 6 numaradaki Leroy Fer bizim için önemli bir pozisyonda. O pozisyon içinde çok fazla oynayacak oyuncumuz var diyemem. Sakatımız var. Bugün futbol adına ilk bölümde rakibin kırmızı kart gördüğü ana kadar olumlu şeyler söyleyebilirim. Onun haricinde zararlı çıktığımız bir maç oldu. Bir puan her zaman önemli ama kaybettiğimiz oyuncu açısından iyi değil. Bunu unutup bir anca çok zor maç olan Başakşehir maçına hazırlanmamız lazım. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.