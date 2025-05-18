Alanyaspor ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, evinde Beşiktaş ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı. Goller Hwang ve Rafa Silva'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, kendi evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağ kanattan Cordova'nın ceza sahası içine açtığı ortaya Hwang'ın vuruşuna Beşiktaşlı oyuncu Svensson topu son anda çizgiden çıkardı.
73. dakikada sol kanattan Muçi'nin ceza sahası içine ortasında Rafa Silva keleci Ertuğrul'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Richard (Makouta dk. 77), Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova (Enes Keskin dk. 85), Hwang (Vilhena dk. 77), Sporar (Arda Usluoğlu dk. 90+3)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Efecan Karaca, Arda Usluoğlu, Balkovec, Yusuf Can Karademir
Teknik Direktör: Joao Periara
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Joao Mario, Rashica (Arroyo dk. 64), Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu (Muçi dk. 46), Immobile (Semih Kılıçsoy dk. 64)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, TayyipTalha Sanuç, Salih Uçan, Necip Uysal, Ricardo, Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Hwang (dk. 40) (Alanyaspor), Rafa Silva (dk. 73)
Sarı Kartlar: Uduokhai, Muçi (Beşiktaş) - ANTALYA