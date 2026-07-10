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Alanyaspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

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Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kamplarının programını açıkladı. İlk etap Burdur'da, ikinci etap ise Erzurum Palandöken'de yapılacak.

Corendon Alanyaspor'un Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu öncesi gerçekleştireceği hazırlık kamplarının programı netleşti.

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı. Teknik heyet yönetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını iki etap halinde gerçekleştirecek. İlk etap kampı, 12-23 Temmuz tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sporcu Eğitim Kamp Merkezi'nde yapılacak. Burada fiziksel ve taktik çalışmalarını sürdürecek olan Alanyaspor, kamp süresince hazırlık maçları da oynayacak. İkinci etap kampı ise 26 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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