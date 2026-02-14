Haberler

Joao Pereira: "Bugün iyi bir iş çıkardık"

Alanyaspor'un Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrasında Teknik Direktör Joao Pereira, oyuncularının performansından memnun olduğunu ve galibiyetin önemli olduğunu belirtti.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Konyaspor galibiyetinin ardından, "Gol beklentimiz daha fazlaydı. Bugün hakkettiğimizi düşünüyorum. Bugün iyi bir iş çıkardık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Çok ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Maç iyi başladık. Pozisyonlara girdik. Maçın hakimiyeti bizim elimizdeydi. Golü de attık. Daha fazla da şans yakaladık. İkinci golü atmak için ikinci devrede oyunculara bir şeyler söyledim. 'Maç 0-0'mış gibi, kazanmamız gerekiyormuş gibi oynayın' dedim. Bunu yaptık. Gol yemedik, golü bulduk. Konya ilk başta maça 3'lü oyun kurarak başlamıştı. İkinci yarıda 4'lü oyun kurdular. Buna adapte olmamız gerekti. İkinci golü bulduktan hemen sonra golü yedik ve 2-1 oldu. Ondan sonra geçişler bulduk. Gol atabileceğiz pozisyonlar bulduk. Daha fazla gol atmayı hak ettik.Ama galibiyetten dolayı mutluyum. Kaleye çok fazla şut çektik. Daha net pozisyona girdik. Gol beklentimiz daha fazlaydı. Bugün hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün iyi bir iş çıkardık" diye konuştu. - ANTALYA

