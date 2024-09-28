Üye Girişi
Haberler

Alanyaspor, Rizespor'u 1-0 Önde Geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçta Alanyaspor, Çaykur Rizespor'a karşı ilk yarıyı Nicolas Janvier'in 33. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın ortaladığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Cordova'nın vuruşunda top kalenin sağ tarafından az farkla dışarı gitti.

29. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Olawoyin'in şutunu Lima uzaklaştırdı.

33. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Janvier'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Candaş Elbil, Murat Temel

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Florent Hadergjonaj, Nicolas Janvier, Gaius Makouta, Yusuf Özdemir, Ui-jo Hwang (Sergio Cordova dk. 16), Antonio Augusto

Yedekler: Yusuf Karagöz, Mert Furkan Bayram, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Efecan Karaca, Serdar Dursun, Rony Lopes, Juan Christian, Bera Çeken

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Rizespor: Ivo Grbic, Husniddin Alikulov, Attila Mocsi, Casper Hojer, Taha Şahin, Giannis Papanikolaou, Dal Varesanovic, Amir Hadziahmetovic, Ali Sowe, Ibrahim Olawoyin, Altin Zeqiri

Yedekler: Tarık Çetin, Ayberk Karapo, Eray Korkmaz, Anıl Yaşar, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, David Akintola, Emrecan Bulut, Rachid Ghezzal, Vaclav Jurecka

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Nicolas Janvier (dk. 33) (Alanyaspor),

Sarı kart: Yusuf Özdemir (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Yerel Haberler Rizespor Rizespor Güncel Futbol Spor

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı

 Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? 32 yıl sonra tek bir isim konuşuluyor

Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? Kapalı kapılar ardında tek bir isim konuşuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

Erdoğan'dan "Lübnan" açıklaması! Dünyaya bir de hayati çağrısı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Kasımpaşa golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı Udinese Inter kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Udinese Inter özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });