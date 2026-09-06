Alanyaspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda futbolcular daha sonra pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmalarının ardından sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı