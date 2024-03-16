Alanyaspor ile Kayserispor Arasında Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada sağ kanatta Oğuz Aydın'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topu alan Ahmed Hassan'ın sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak kale üzerinden dışarıya gitti.

35. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda kaleci Bilal çizgi üzerinde topu kontrol etti. Hakem Emre Kargın ilk önce gol kararı verdi daha sonra VAR'ın uyarısıyla golü iptal etti.

Hakemler: Emre Kargın, Murat Şener, Bersan Duran

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Novais, Janvier, Sisto, Fatih Aksoy, Carlos Eduardo, Anderson, Mert Torlak, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Attamah, Kolovetsios, Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia, Boa Morte, Karimi, Cardoso, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Mane, Yiğit Emre Çeltik, Berat Keskin, Shukurov, Hasan Ali Kaldırım, Ackah, Jeanvier

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Bilal, Kartal Kayra (Kayserispor) - ANTALYA