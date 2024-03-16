Alanyaspor ile Kayserispor Arasında Golsüz Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
33. dakikada sağ kanatta Oğuz Aydın'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topu alan Ahmed Hassan'ın sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak kale üzerinden dışarıya gitti.
35. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda kaleci Bilal çizgi üzerinde topu kontrol etti. Hakem Emre Kargın ilk önce gol kararı verdi daha sonra VAR'ın uyarısıyla golü iptal etti.
Hakemler: Emre Kargın, Murat Şener, Bersan Duran
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan
Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Novais, Janvier, Sisto, Fatih Aksoy, Carlos Eduardo, Anderson, Mert Torlak, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Attamah, Kolovetsios, Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia, Boa Morte, Karimi, Cardoso, Nazon
Yedekler: Onurcan Piri, Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Mane, Yiğit Emre Çeltik, Berat Keskin, Shukurov, Hasan Ali Kaldırım, Ackah, Jeanvier
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Sarı kartlar: Bilal, Kartal Kayra (Kayserispor) - ANTALYA