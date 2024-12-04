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Alanyaspor, Fethiyespor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi

Alanyaspor, Fethiyespor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Alanyaspor, evinde Fethiyespor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Maçtaki goller Janvier, Balkovec, Lopes ve Arda Usluoğlu'ndan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Alanyaspor, evinde karşılaştığı Fethiyespor'u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Murat Şener

Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Christian (Hadergjonaj dk. 62), Lima, Fatih Aksoy (Aliti dk. 62), Balkovec (Nejdet dk. 80), Janvier (Makouta dk. 46), Buluthan Bulut, Rony Lopes, Hwang (Arda Usluoğlu dk. 46) Yusuf Özdemir, Serdar Dursun

Yedekler: Yusuf Karagöz, Efecan Karaca, Cordova, Richard, Augusto

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fethiyespor: Arda Akbulut, Çağan Erciyas, Şahan Akyüz (Mehmet Türkmen dk. 46), Umut Toy, Aziz Aksoy, Ömer Gündüz, Berat Satır (Cihan Kazan dk. 46), Emre Bekir (Canberk Özdemir dk. 46), Ahmet Dereli (Kayrahan Yılmaz dk. 68), Nurettin Çakır, Özcan Yaşar (Muhammed Erdem dk. 46)

Yedekler: Anıl Demir, Samed Kılıç, Burak Özduman, Berkay Değirmencioğlu, Ali Ceylan

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Goller: Janvier (dk. 11), Balkovec (dk. 15), Lopes (dk. 28), Arda Usluoğlu (dk. 80) (Alanyaspor), Mehmet Türkmen (dk. 84) (Fethiyespor)

Sarı kart: Ömer Gündüz (Fethiyespor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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