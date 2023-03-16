Alanyaspor-Fenerbahçe maçına dikkat çeken atama! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu. Başakşehir-Beşiktaş maçında ayağı kayması sebebiyle rakibine müdahalede bulunan Adnan Januzaj'a kırmızı kart gösteren ve bu kararı tepki çeken Mete Kalkavan, Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasına atandı. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacağı mücadeleyi ise Zorbay Küçük yönetecek.
Zirvede büyük heyecanın yaşandığı Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu. Geçen haftanın en çok konuşulan hakemlerinden biri olan Mete Kalkavan, Alanyaspor- Fenerbahçe maçına atandı.
GÖSTERDİĞİ KIRMIZI KART TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada 10 kişi kalan turuncu-lacivertlilerin gördüğü kırmızı kart tepki çekmişti. Ayağının kayması nedeniyle rakibine istemsizce müdahalede bulunan Adnan Januzaj'a hakem Mete Kalkavan kırmızı kart göstermişti. Bu kararı çok konuşulan Kalkavan, bu hafta oynanacak Alanyaspor- Fenerbahçe maçına atandı.
GALATASARAY MAÇI ZORBAY KÜÇÜK'ÜN
Lider Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanına konuk olacağı mücadeleyi ise hakem Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş-İstanbulspor maçında ise Ali Şansalan düdük çalacak.
İşte haftanın hakemleri:
17 MART CUMA
20.00 Konyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
18 MART CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Ali Şansalan
19 MART PAZAR:
16.00 Sivasspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 Fatih Karagümrük - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
Mete Kalkavan'ın Başakşehir-Beşiktaş maçında Adnan Januzaj'a kırmızı kart gösterdiği pozisyon: