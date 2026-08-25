Haberler

Alanyaspor'dan Emre Demir Transferi

Alanyaspor'dan Emre Demir Transferi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'i 3 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, genç oyuncunun yeniden çıkış yakalayacağına inandığını belirtirken, Emre Demir de Alanyaspor'un kendisi için bir fırsat olduğunu ve Avrupa'ya dönmek istediğini söyledi.

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'i kadrosuna kattı. Genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Emre Demir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Demir'in genç yaşına ve yeteneğine dikkat çekerek, "Gördüğünüz gibi bugün de bir transferimiz var. Emre Demir, Kayseri'de iyi bir çıkış yakalamıştı. Sonra Barcelona'ya gitti, oradan da Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'den Alanyaspor'umuza geldi. Emre'nin daha yaşı genç, 22 yaşında. Emre'nin yeteneğini, futbol kalitesini ve futbol bilgisini hepimiz biliyoruz. Ancak Emre'nin bir çıkışa ihtiyacı var. Bizim kulübümüz de Emre de böyle düşünüyor. Ben Emre'nin burada yeniden iyi bir çıkış yakalayacağına ve kariyerinde istediği noktaya ulaşacağına inanıyorum. Hem kulübümüze katkı sağlayacak hem de kendi açısından çok iyi bir yere gelecek bir futbolcu olduğunu düşündüğümüz için kulübümüze davet ettik. Sağ olsun o da buraya özellikle gelmeyi tercih etti. Hem kulübümüze hem de Emre'ye hayırlı olsun" dedi.

Emre Demir: "Benim için bir fırsat olduğunu düşündüm"

Yeni transfer Emre Demir ise Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Başkanıma güzel dilekleri için teşekkür ederim. Alanyaspor ile ilk görüşmeye başladığımızda çok mutlu oldum. Çünkü Alanyaspor'da birçok oyuncunun çıkış yakaladığını biliyorum. Benim için de bir fırsat olduğunu düşündüm. Hemen teklifi kabul ettim. Umarım burada istediğim gibi bir çıkış yakalayıp tekrardan Avrupa'ya gitmek isterim" diye konuştu.

"Taraftarımızın desteği önemli"

Alanyaspor'da sıcak karşılandığını ifade eden Demir, "Gerçekten çok sıcak karşıladı herkes. Gerçekten herkeste pozitif bir hava var. Alanyaspor lige çok iyi başladı. Taraftarımızın desteğiyle bu sene inşallah daha üst sıralarda oynarız. Daha iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi geçer. Taraftarın da her maçta bizi desteklemelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon kiralık olarak Sakaryaspor forması giyen Demir, 32 resmi müsabakada 4 gol kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

Kullandığı ifadeler de mesajı verdiği yer de İsrail'i titretecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti

Tarihi topraklarda tarihi kare!

Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim

Şahan Gökbakar’dan Haluk Levent hakkında çarpıcı sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Cem Küçük soruşturmasında firari alarmı! 3 kaçak için yakalama kararı
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış
Hindistan'da tarihi geçmiş çikolata için birbirleriyle yarıştılar

Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Mourinho'dan gazeteciye güldüren gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...

İşi gücü şov! Yine millete sardı
Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Yorum sizin
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın