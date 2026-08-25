Alanyaspor'dan Emre Demir Transferi

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'i kadrosuna kattı. Genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Emre Demir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Demir'in genç yaşına ve yeteneğine dikkat çekerek, "Gördüğünüz gibi bugün de bir transferimiz var. Emre Demir, Kayseri'de iyi bir çıkış yakalamıştı. Sonra Barcelona'ya gitti, oradan da Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'den Alanyaspor'umuza geldi. Emre'nin daha yaşı genç, 22 yaşında. Emre'nin yeteneğini, futbol kalitesini ve futbol bilgisini hepimiz biliyoruz. Ancak Emre'nin bir çıkışa ihtiyacı var. Bizim kulübümüz de Emre de böyle düşünüyor. Ben Emre'nin burada yeniden iyi bir çıkış yakalayacağına ve kariyerinde istediği noktaya ulaşacağına inanıyorum. Hem kulübümüze katkı sağlayacak hem de kendi açısından çok iyi bir yere gelecek bir futbolcu olduğunu düşündüğümüz için kulübümüze davet ettik. Sağ olsun o da buraya özellikle gelmeyi tercih etti. Hem kulübümüze hem de Emre'ye hayırlı olsun" dedi.

Emre Demir: "Benim için bir fırsat olduğunu düşündüm"

Yeni transfer Emre Demir ise Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Başkanıma güzel dilekleri için teşekkür ederim. Alanyaspor ile ilk görüşmeye başladığımızda çok mutlu oldum. Çünkü Alanyaspor'da birçok oyuncunun çıkış yakaladığını biliyorum. Benim için de bir fırsat olduğunu düşündüm. Hemen teklifi kabul ettim. Umarım burada istediğim gibi bir çıkış yakalayıp tekrardan Avrupa'ya gitmek isterim" diye konuştu.

"Taraftarımızın desteği önemli"

Alanyaspor'da sıcak karşılandığını ifade eden Demir, "Gerçekten çok sıcak karşıladı herkes. Gerçekten herkeste pozitif bir hava var. Alanyaspor lige çok iyi başladı. Taraftarımızın desteğiyle bu sene inşallah daha üst sıralarda oynarız. Daha iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi geçer. Taraftarın da her maçta bizi desteklemelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon kiralık olarak Sakaryaspor forması giyen Demir, 32 resmi müsabakada 4 gol kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı