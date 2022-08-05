- Alanyaspor, Idrissa Doumbia'yı kadrosuna kattı

ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Fildişi Sahili orta saha oyuncusu 24 yaşındaki ön libero Idrissa Doumbia'yı 1 yıllığına kiraladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Alanyaspor, Idrissa Doumbia'yı 1 yıllığına kiraladı. Son olarak Portekiz ekibi Sporting CP'de forma giyen 24 yaşındaki ön libero yeşil-turunculu formayı giydi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Son günlerde transferler biraz hız kazandı. Dün Lusamba'yı transfer etmiştik. Bugün de Sporting Lizbon'dan Idrissa Doumbia'yı bir yıllığına kiraladık. Kendisi hazır bir oyuncu. Hem teknik heyetimizin hem transfer komitemizin istediği bir oyuncuydu. İnşallah camiamıza hayırlı uğurlu olur. Takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Allah sakatlık vermeden iyi bir sezon geçirir. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Aramıza hoş geldin" dedi.

"Mutluyum"

Kendisine olan ilgiden dolayı teşekkür eden Idrissa Doumbia, "Daha önce burada oynayan Borja ile konuştum. Bana kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi. Burada olduğum için mutluyum. Çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.