Haberler

Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri tamamlandı

Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular, yeni sezon öncesi Anatolia Hospital Alanya'da kapsamlı sağlık kontrolünden geçti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Corendon Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik heyet ve futbolcuların Anatolia Hospital Alanya'daki sağlık kontrolleri, iki günde tamamlandı.

Kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye ile kulak burun boğaz bölümlerinde muayene edilen teknik heyet ve futbolculara; efor, akciğer ve kan testleri uygulandı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı, işte ilk görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı

Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası

Biri bu sapığı durdursun! İki kez istismar etti yetmedi bir de kaçırdı
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı

Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı, bir de başında bekledi!
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı

Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
Bitget kripto fenomenleriyle Türkiye’deki tanıtımlarını sürdürüyor

Bitget kripto fenomenleriyle Türkiye’deki tanıtımlarını sürdürüyor
Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor

Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Kızından Bile Küçük! 63 Yaşındaki Sosyetik İsmin Şok Sevgili İtirafı

63 Yaşındaki Sosyetik İsmin Şok Sevgili İtirafı