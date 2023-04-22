Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Birkaç gün önce Ersun Yanal hocamla yollarımızı ayırmıştık. Ersun Yanal hocam ve ekibine Alanyasporumuza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün ise Ömer Erdoğan hocamızla anlaşmış bulunuyoruz. İnşallah hayırlı olur. Ömer hocamın takımımıza değer katacağına inanıyoruz" dedi.

Ömer Erdoğan oyun sistemiyle ilgili sorulan bir soruya ise "Şu anda çok iyi oyundan daha fazla iyi sonuç almamız gerekiyor. Çünkü çok riskli bir bölgede bulunuyoruz. Ligde kalmaya çalışan takımların aldığı sonuçlar bize, alınacak her puanın önemli olduğunu gösteriyor. Biz de bu 6 maçın hepsine talibiz. Pozitif ve hücum futbolu anlayışım var. Futbolcu kardeşlerimin keyif almasını ve taraftarlarımızın da takımlarıyla gurur duymasını sağlamak istiyoruz. Bu hemen olacak bir durum değil. Öncelikle orta sıralara yükselip ligi iyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor" şeklinde cevap verdi.