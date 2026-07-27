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Bruno Viana, Çin ekibine kiralandı

Bruno Viana, Çin ekibine kiralandı
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Corendon Alanyaspor’un Brezilyalı stoperi Bruno Viana, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West Coast’a kiralık olarak transfer oldu.

Corendon Alanyaspor'un Brezilyalı stoperi Bruno Viana, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West Coast'a kiralık olarak transfer oldu. Geçen sezon başında Gaziantep FK'dan kadroya katılan deneyimli savunmacı, turuncu-yeşilli formayla 9 maça çıktı.

Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, Brezilyalı stoper Bruno Viana takımdan ayrıldı. 31 yaşındaki savunma oyuncusu Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West Coast'a kiralık olarak transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında Gaziantep FK'dan Alanyaspor'a transfer edilen Bruno Viana, turuncu-yeşilli ekipte istediği forma şansını bulamadı.

Deneyimli stoper, 2025-2026 sezonunda Alanyaspor formasıyla tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada görev yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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