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Alanyaspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Alanyaspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Corendon Alanyaspor, Süper Lig 4. haftada deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına teknik direktör Joao Pereira yönetiminde başladı. Antrenmanda pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Alanya ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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