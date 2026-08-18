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Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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Corendon Alanyaspor, Süper Lig 2. haftada evinde oynayacağı Beşiktaş maçı için teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Isınma, pas ve taktik çalışmalarının ardından hazırlıklar yarın devam edecek.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazar günü evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas uygulamaları yapan turuncu-yeşilli ekip, antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.

Akdeniz temsilcisi, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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