Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Süper Lig 2. haftada sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Joao Pereira yönetiminde başladı. Isınma ve pas çalışmasının ardından taktik idmanla tamamlanan antrenman, yarın devam edecek.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı