Alanyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 Mağlup Etti
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda İbrahim Kaya'nın penaltı golüyle öne geçen Alanyaspor, ikinci yarıda Güven Yalçın'ın attığı golle farkı çift hanelere çıkardı.
Alkın BİRİCİK / ALANYA (Antalya), ?
STAT: Alanya Oba
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Samet Çiçek
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran – Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, (Dk. 28 Enes Keskin), Makouta (Dk. 67 İzzet Çelik), Maestro, Yusuf Özdemir (Dk. 88 Fatih Aksoy), İbrahim Kaya, Hwang (Dk. 68 Güven Yalçın ), Ogundu (Dk. 88 Efecan Karaca)
BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 76 Demir Ege Tıknaz), Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 76 Joao Mario), Muçi (Dk. 57 Toure), Rafa Silva, Abraham
GOLLER: Dk. 45+5 İbrahim Kaya (P), Dk. 76 Güven Yalçın (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Fatih Aksoy (Alanyaspor) - Svensson, Djalo, Uduokhai ( Beşiktaş )
8'inci dakikada Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ın geriye çapraza gönderdiği pasta araya giren Ogundu'nun çaprazdan sert şutunda top üstten dışarıya gitti.
14'üncü dakikada Beşiktaş'ın sağ taraftan yaptığı atakta Svensson'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.
45+3'üncü dakikada Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ın uzun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ogundu, Djalo'nun müdahalesiyle yerde kalırken Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
45+5'inci dakikada İbrahim Kaya penaltı atışında Mert ve topu farklı köşelere gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 tamamlandı.
58'inci dakikada sol taraftan gelişen Beşiktaş atağında Jurasek'in pasıyla arka direkte topla buluşan Ndidi'nin kafa vuruşu dışarı çıktı.
62'nci dakikada Beşiktaş'ta sağ taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde Toure'nin kafa vuruşunu Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
67'nci dakikada Beşiktaş'ın sol taraftan gelişen atağında ceza sahasına giren Jurasek'in ortasında topla buluşarak gelişene vuran Toure topu üstten dışarıya gönderdi.
76'ncı dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Sol taraftan gelişen atakta Yusuf Özdemir topu savunma arkasına sarkan Güven Yalçın'la buluşturdu. Kaleci Mert Günok'la karşı karşıya kalan Güven Yalçın topu ağlarla buluşturdu: 2-0
82'nci dakikada Beşiktaş'ın sol taraftan gelişen atağında Jurasek'in ceza sahasına ortaladığı topa ön direkte vuran Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
Mücadele Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.