Alanyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 Geçti

Alanyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş'ı evinde 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın tek golü Hwang'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilkyarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar(İlk yarı)

24. Dkikada sol kanattan Masuaku'nun ortasında ceza sahası içinde Fatih'in ters vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada sağ kanattan Janvier'in ara pasında topla buluşan Sporar, ceza sahası içinden sert vuruşunda, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

40. dakika Hadergjonag'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde ortada Yusuf, kafa ile Hwang'a indirdi. Hwang düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar

Yedekler: Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Efecan Karaca, Enes Keskin, Arda Usluoğlu, Balkovec, Yusuf Can Karademir, Makouta, Vilehena

Teknik Direktör: Joao Periara

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Arroyo, Necip Uysal, Muçi, Ricardo, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Gol: Hwang (dk. 40) (Alanyaspor)

Sarı kart: Uduokhai (Beşiktaş) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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