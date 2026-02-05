Haberler

Taekwondoda sporculardan büyük başarı

Taekwondoda sporculardan büyük başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Taekwondo Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı çerçevesinde Alanya'daki Batı Grubu Seçmeleri'nde Düzce'li sporcular önemli başarılar elde ederek madalya kazandı. Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde birçok sporcu Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Alanya'da düzenlenen Batı Grubu Seçmeleri Müsabakalarında sporcularımız önemli başarılara imza atarak madalya kazandı ve Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Yıldızlar kategorisinde Antrenör Hakan Şengönül eşliğinde mücadele eden sporculardan Sefa Yılmaz, Hazal Çavuş ve Belinay Aslanhan birincilik, Asya Şengönül üçüncülük elde ederken; Narin Ülkü Aslanhan, Meryem Naz Yılmaz, Alparslan Akgün, Nil Pelin Deniz ve Nisa Ada Özcan kota alarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Aynı kategoride Antrenör Ali Muhammed Başkır yönetiminde Alperen Kaba ve Belinay Baba, Antrenör Ergün Öter yönetiminde ise Ahmet Selim Uras kota elde etti.

Gençler kategorisinde Antrenör Hakan Şengönül eşliğinde mücadele eden Kutan Muhammet Çeki, Esila Göktepe, Mert Şengönül, Elanur Demirtaş, Melike Acar ve Ali Boran Gökçe ilk 16'ya girerek kota aldı. Antrenör Nesrin Uzun eşliğinde Yağız Ali Kurt, Antrenör Sabahattin Kurıoğlu eşliğinde ise Furkan Zenbil finallere katılma hakkı kazandı.

Büyükler kategorisinde Antrenör Hakan Şengönül yönetiminde Orkun Kap ve Ali Boran Gökçe üçüncülük elde ederken, Antrenör Kemal Yolay eşliğinde mücadele eden Ahmet Ezzat Bidanak kota kazanarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Batı Grubu Seçmeleri sonucunda madalya ve kota elde eden sporcular, Türkiye Finalleri'nde Düzce'yi temsil edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor

Konu ciddi! Bunu yapan fenomenleri hapis cezası bekliyor
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama

Cezaevindeki şeytani plan deşifre oldu! Bomba iç çamaşırı detayı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu