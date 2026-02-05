Taekwondoda sporculardan büyük başarı

Türkiye Taekwondo Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Alanya'da düzenlenen Batı Grubu Seçmeleri Müsabakalarında sporcularımız önemli başarılara imza atarak madalya kazandı ve Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Yıldızlar kategorisinde Antrenör Hakan Şengönül eşliğinde mücadele eden sporculardan Sefa Yılmaz, Hazal Çavuş ve Belinay Aslanhan birincilik, Asya Şengönül üçüncülük elde ederken; Narin Ülkü Aslanhan, Meryem Naz Yılmaz, Alparslan Akgün, Nil Pelin Deniz ve Nisa Ada Özcan kota alarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Aynı kategoride Antrenör Ali Muhammed Başkır yönetiminde Alperen Kaba ve Belinay Baba, Antrenör Ergün Öter yönetiminde ise Ahmet Selim Uras kota elde etti.

Gençler kategorisinde Antrenör Hakan Şengönül eşliğinde mücadele eden Kutan Muhammet Çeki, Esila Göktepe, Mert Şengönül, Elanur Demirtaş, Melike Acar ve Ali Boran Gökçe ilk 16'ya girerek kota aldı. Antrenör Nesrin Uzun eşliğinde Yağız Ali Kurt, Antrenör Sabahattin Kurıoğlu eşliğinde ise Furkan Zenbil finallere katılma hakkı kazandı.

Büyükler kategorisinde Antrenör Hakan Şengönül yönetiminde Orkun Kap ve Ali Boran Gökçe üçüncülük elde ederken, Antrenör Kemal Yolay eşliğinde mücadele eden Ahmet Ezzat Bidanak kota kazanarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Batı Grubu Seçmeleri sonucunda madalya ve kota elde eden sporcular, Türkiye Finalleri'nde Düzce'yi temsil edecek. - DÜZCE