Alanya'da Plaj Voleybolu Şampiyonu İsviçre'den Anouk-Zoe Çifti

Alanya'da Plaj Voleybolu Şampiyonu İsviçre'den Anouk-Zoe Çifti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabında kadınlar finalinde Anouk-Zoe çifti, İtalyan Gottardi-Orsi Toth ikilisini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Üçüncülük maçında ise Fransa'dan Vieira-Chamereau çifti zaferle ayrıldı.

??????? Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının final gününde, kadınlarda İsviçre'den Anouk-Zoe çifti, İtalya'dan Gottardi-Orsi Toth ikilisini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun kadınlar finalinde İsviçre'den Anouk Verge Depre - Zoe Verge Depre çifti ile İtalya'dan Valentina Gottardi - Reka Orsi Toth ikilisi karşılaştı.

Müsabakanın ilk setini 21-15 kazanan İsviçre, ikinci seti ise İtalyan ekibi karşısında 21-12 kaybetti.

Anouk-Zoe çifti, üçüncü sette rakipleri Gottardi-Orsi Toth çiftini, 15-13, maçı da 2-1 kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

Kadınlarda üçüncülük maçında ise Fransa'dan Vieira-Chamereau çifti, İtalyan Scampoli-Bianchi ekibini 2-0 mağlup ederek üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da

İmza çok yakın! Menajeri transfer için İstanbul'da
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

Trump'tan çok konuşulacak çıkış: Yakında barışacaklar
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.