Alanya'da ilk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan sürpriz
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Çetin olacak.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj
Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham.