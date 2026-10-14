Alagöz Holding Iğdır FK, Keçiörengücü deplasmanında 0-0 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak, zorlu bir deplasmandan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Koçak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmada kendilerine saha imkanı sunan Keçiörengücü Kulübüne ve kulüp başkanına teşekkür etti.

Keçiörengücü'nün istikrarlı yapısıyla dikkati çeken bir kulüp olduğunu belirten Koçak, "Son yıllarda yapılan kadro mühendisliği ve istikrar ortada. Buradan çıkan futbolcular da Türk futboluna katkı sağlıyor. A Milli Takım'a kadar oyuncu yetiştiren, takdir edilecek bir kulüp. Takım olarak da bu sezon gerçekten iyi bir performans sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin oyun yapısının karşılaşmayı zorlaştırdığını aktaran Koçak, Keçiörengücü'nün top rakipteyken de tehlike oluşturabilen ve bu ligi en iyi oynayan takımlardan biri olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında net gol pozisyonları bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Zor bir müsabakaydı ama buna rağmen ilk yarı gerçekten çok net pozisyonlarımız vardı. Onları cömertçe harcadık. Bu tür takımlara karşı bu pozisyonları değerlendirmek lazım, değerlendiremedik. İkinci yarıda oyun biraz daha ortadaydı. Arda ile çok net bir pozisyonumuz vardı. Son 10-15 dakikada ise maalesef pasifleştik. İlk 75-80 dakika oynadığımız şiddetli oyunu son bölümde sürdüremedik. Sadece gol eksikti. Ama deplasmanda 1 puan, 1 puandır. Takımı tebrik ediyorum."

Koçak, önlerinde zorlu bir Boluspor karşılaşmasının bulunduğunu ve bu maça hazırlanacaklarını ifade ederek, Ankara Keçiörengücü'ne ve teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'a kalan maçlarında başarı diledi.

Korkmaz: "Taktiksel istikrarı koruduk"

Keçtaş Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise maçın başından sonuna kadar taktiksel istikrarı koruduklarını söyledi.

Milli takım arasının ardından bir haftada üç maçın oynandığı dönemlerde fiziksel ve mental yorgunluğun sonuçlara etki edebildiğini belirten Korkmaz, bu süreçte hem mental hem de taktiksel istikrarın önem taşıdığını vurguladı.

Karşılaşmanın ilk yarısının dengeli geçtiğini, ikinci yarıda ise oyunun kontrolünü daha fazla ellerine aldıklarını aktaran Korkmaz, "Wellington'un, Roshi'nin ve Nabian'ın kaçırdığı üç golü antrenmanda kaçırmış olsak kendi aramızda esprisini yapardık ama buna çok takılmıyorum. Genel anlamıyla bugün taktiksel disipline bağlı kalan, hem ilk 11'de oynayan hem de sonradan giren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Korkmaz, sezonun kalan bölümünde de aynı disiplinin korunması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı taktiksel disiplini bundan sonraki maçlarda ve sezonun tamamında korursak hayal ettiğimiz, bu kulübün yıllardır hak ettiği noktaya ulaşırız diye düşünüyorum. Bu tarz taktiksel maçlar oynamaya alışmamız gerekiyor ve bunu çok iyi yaptık. Bundan sonra da devam ettirirsek izleyenlere güven veren, sahada inatçı, pes etmeyen ve rakiplerin karşılaşırken daha çok çekindiği bir takım kimliğini rahatlıkla oluşturabiliriz."

Kaynak: AA