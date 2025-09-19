Alagöz Holding Iğdır FK, Eminevim Ümraniyespor'u Deplasmanda 1-0 Yendi
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın tek golü Koita'dan geldi. Eminevim Ümraniyespor'da Emre Kaplan, maçın sonunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Stat: (Spoint Ümraniye)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Glumac, Emre Kaplan, Ali Turap Bülbül, Serkan Göksu (Dk. 82 Barış Ekincier), Djokanovic, Soukou (Dk. 88 Batuhan Çelik), Atalay Babacan (Dk. 68 Hoti), Benny, Bardhi
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Conte, Caner Cavlun (Dk. 77 Koita), Burak Bekaroğlu, Rotariu (Dk. 46 Fofana), Eyüp Akcan (Dk. 77 Ahmet Engin), Doğan Erdoğan (Dk. 63 Oğuz Güçtekin), Güray Vural (Dk. 89 Alperen Selvi), Bruno
Gol: Dk. 77 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK)
Kırmızı kart: Emre Kaplan (Dk. 90 Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Conte (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 43 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)
