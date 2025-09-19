Haberler

Alagöz Holding Iğdır FK, Eminevim Ümraniyespor'u Deplasmanda 1-0 Yendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın tek golü Koita'dan geldi. Eminevim Ümraniyespor'da Emre Kaplan, maçın sonunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: (Spoint Ümraniye)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Glumac, Emre Kaplan, Ali Turap Bülbül, Serkan Göksu (Dk. 82 Barış Ekincier), Djokanovic, Soukou (Dk. 88 Batuhan Çelik), Atalay Babacan (Dk. 68 Hoti), Benny, Bardhi

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Conte, Caner Cavlun (Dk. 77 Koita), Burak Bekaroğlu, Rotariu (Dk. 46 Fofana), Eyüp Akcan (Dk. 77 Ahmet Engin), Doğan Erdoğan (Dk. 63 Oğuz Güçtekin), Güray Vural (Dk. 89 Alperen Selvi), Bruno

Gol: Dk. 77 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kırmızı kart: Emre Kaplan (Dk. 90 Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Conte (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 43 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Eminevim Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
