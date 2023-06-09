Alaçam'da Sportif Yetenek Taraması Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde organize edilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Alaçam'da ikinci etap çalışma gerçekleştirildi. Ortaokul 5. sınıflara yönelik Alaçam Spor Salonu'ndaki sportif yetenek taramasına ilçe genelinden 60 öğrenci katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde organize edilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Alaçam'da ikinci etap çalışma gerçekleştirildi.

Ortaokul 5. sınıflara yönelik Alaçam Spor Salonu'ndaki sportif yetenek taramasına ilçe genelinden 60 öğrenci katıldı.

Programda ülke genelinde 3, 4 ve 5. sınıflara yönelik test ve ölçümlerde Türkiye genelinde yüzde 10 barajına giren öğrencilerin gelişimlerini takip etmek için temel motor becerilerinin yanı sıra koordinasyon, denge ve reaksiyon aletleriyle tarama yapılıyor.