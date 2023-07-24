Alaçam Bocce Takımı Bocce Analig Çeyrek Final Müsabakalarında Bölge İkincisi Oldu

Alaçam Bocce Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Bocce Analig Çeyrek Final Müsabakalarında bölge ikincisi oldu. Takım, Samsun'un temsilen Zonguldak'ta düzenlenen müsabakalara katıldı ve 13 kız takımı arasında ikinci oldu. Ağustos ayında Samsun'da yapılacak bocce yarı final müsabakalarına yükselmeye hak kazandı.