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Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı

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Suudi Arabistan'ın futbol takımı Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile anlaştığını resmen açıkladı. 'Merhaba İmparator' ifadeleriyle duyurulan bu gelişme, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Terim'in Al Shabab'la olan sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunacak. Terim, bu 6 aylık dönem için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret alacak.

Al Shabab, takımın başına Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı. Suudi Arabistan ekibinden yapılan paylaşımda, "Merhaba İmparator" ifadeleri kullanıldı.

Fatih Terim, Al Shabab için yaptığı ilk açıklamada, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış." diye konuştu.

6 AYLIK SÖZLEŞME İMZALADI

71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.

Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

hayırlı olsun,yakısır fatıh hocaya,çekemeyenler kıskansın.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

türk parasıyla 52 milyon tl.. yani eski parayla 52 trilyon, sadece 6 ay için. allah yemeyi nasip etmesin.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Yalla ya şebeb

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıEdim Kılınç:

Hayırlı olsun kıralların kıralı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıPerwer:

İm PARA top

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAvci:

Nereye goturecek mezarami?

Yorum Beğen0
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