Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı

Al Shabab, takımın başına Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı. Suudi Arabistan ekibinden yapılan paylaşımda, "Merhaba İmparator" ifadeleri kullanıldı.

Fatih Terim, Al Shabab için yaptığı ilk açıklamada, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış." diye konuştu.

6 AYLIK SÖZLEŞME İMZALADI

71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.