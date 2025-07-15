Al Nassr, Jorge Jesus'u Teknik Direktör Olarak Atadı

Al Nassr, Jorge Jesus'u Teknik Direktör Olarak Atadı
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Jesus, Al-Hilal ile önemli başarılar elde etmişti.

SUUDI Arabistan ekibi Al Nassr, teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un getirildiğini açıkladı.

Stefano Pioli ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 70 yaşındaki tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal; Suudi Arabistan Pro Lig, Suudi Arabistan Süper Kupası ve Suudi Arabistan Kupası zaferleri yaşarken, geçtiğimiz sezonu ise 75 puanla Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada bitirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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