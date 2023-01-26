Al Nassr'ın Ronaldo sevgisi bambaşka bir boyuta geçti! Hediye edilen aksesuarın değerini duyanlar kulaklarına inanamıyor

Dünyaca ünlü isimlere saat tasarlayan Jacob & Jo markası Ronaldo'nun Al Nassr'a transferini kutlamak için özel bir saat tasarladı. Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr ise yıldız futbolcuya Suudi Arabistan bayrağı ve İslam dinini temsil eden 700 bin dolar değerinde olan saati hediye etti.

Ülkenin bayrağını ve dini İslam'ı temsil etmek için koyu yeşil renkte üretilen bu saatin içerisinde Suudi temalı 338 tane son derece nadir bulunan değerli taşlar yer alıyor. 18 ayar beyaz altından üretilen saat , 47 mm x 15,85 mm boyutlarında olup ve timsah yeşili deri kayışlı bir görünüme sahip.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Al Nassr'ın yeni yıldızı Cristiano Ronaldo, Caviar Flying Tourbillon Tsavorite tarafından 216 farklı bileşen, ve 27 mücevherden tasarlanarak üretilen saatini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

SAAT KOLEKSİYONUNUN DEĞERİ 5 MİLYON STERLİN

Sportsmail'de yer alan haberde, Ronaldo'nun toplam saat koleksiyonun 5 milyon sterlin değerinde olduğunu açıkladı. Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Katar'da yapılan dünya kupası maçları sırasında 18 ayar altından üretilen 400 bin sterlinlik saatle görüntülenmişti.