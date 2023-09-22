Al Nassr, Al Ahli'yi 4-3 mağlup etti

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Al Nassr, sahasında Al Ahli'yi 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca attı.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Al Nassr, sahasında Al Ahli'yi 4-3 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17 ve 45. dakikalarda Anderson Talisca attı.

Konuk takımın gollerini ise 30 ve 87. dakikada Franck Kessie ile 50. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez kaydetti.

Bu sezon beşinci galibiyetini elde eden Al Nassr, puanını 15'e çıkardı.