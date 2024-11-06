Üye Girişi
Haberler

Al Hilal, Neymar'ı serbest bırakacak

Al Hilal, Neymar'ı serbest bırakacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, sakatlıklarla boğuşan Neymar'ın sözleşmesini devre arasında feshedecek. Bu kararın alınmasında Brezilyalı yıldızın 1 yıllık sakatlıktan döndükten sonra yeniden sakatlanması etken oldu. Jorge Jesus'un takımı, 32 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezon 90 milyon euro karşılığında PSG'den transfer etmişti.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen ve uzun süredir sakatlıklara boğuşan Brezilyalı yıldız Neymar hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Brezilya basınından UOL Esporte'nin haberine göre; Al Hilal, sakatlık sorunlarından kurtulamayan Neymar'ın sözleşmesini feshetme kararı aldı.Haberde, geçtiğimiz sezon transfer edilen ve kısa süre içinde yaşadığı ağır sakatlık sebebiyle 1 yıl sahalardan uzak kalan Neymar'ın, sakatlığını atlattıktan kısa süre sonra yeniden sakatlanmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ekibi, 2025 Ocak ayında Neymar'ın sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

MAAŞI 100 MİLYON EURO

Al Hilal'in geçtiğimiz sezon 90 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Neymar, Suudi Arabistan ekibinden yıllık 100 milyon euro kazanıyor.

AL HİLAL RAKAMLARI

Kariyeri boyunca sakatlıklar sebebiyle 230 maç sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki Neymar, Al Hilal formasıyla 2 sezonda çıktığı 7 maçta 1 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
17 yaşındaki lise öğrencisini kaçırıp inşaata götürdüler, sonrası korkunç

17 yaşındaki lise öğrencisini kaçırıp inşaata götürdüler, sonrası korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Malmö maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MasterChef eleme adayları kim? 6 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.