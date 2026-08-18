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Al Hilal Kadın, Amedspor'u 3-1 Geçti

Al Hilal Kadın, Amedspor'u 3-1 Geçti
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SUUDİ Arabistan Süper Lig ekiplerinden Al Hilal Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Amedspor Kadın Futbol Takımı’nı 3-1 mağlup etti.

SUUDİ Arabistan Süper Lig ekiplerinden Al Hilal Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Amedspor Kadın Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Kadınlar Süper Ligi takımlarından Amedspor Kadın Futbol Takımı ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal Kadın Futbol Takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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