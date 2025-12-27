Haberler

Akyaka'nın eşsiz doğasında hedefler bulunuyor

Güncelleme:
Muğla'nın Akyaka ilçesi, U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Genç sporcular, zorlu parkurlarda hedef bulma mücadelesi vererek heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, spor ve doğayı bir araya getiren dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası, sporcuların kıyasıya mücadelesiyle start aldı.

Doğası, tarihi ve deniziyle dünyanın sayılı rotalarından biri olan Ula Akyaka, bu kez sporun heyecanına tanıklık ediyor. Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası, sporcuların ilk gün çıkışlarıyla resmen başladı. Şampiyonanın ilk gününde sporcular, Akyaka'nın kendine has bitki örtüsü ve zorlu parkurlarında hedef bulma mücadelesi verdi. Ellerinde harita ve pusulalarla strateji geliştiren genç sporcular, sadece rakipleriyle değil, aynı zamanda zorlu doğa şartları ve zamanla da yarıştı.

Yarışmacılar hedeflerine ulaşmak için ter dökerken, Akyaka'nın benzersiz manzarası ve atmosferi organizasyona ayrı bir renk kattı. Hem teknik becerinin hem de fiziksel dayanıklılığın ön planda olduğu müsabakalarda, genç yeteneklerin azmi izleyenlerden tam not aldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada federasyon yetkilileri ve organizasyon komitesi, şampiyonanın centilmenlik içerisinde geçmesini temenni ederek, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tüm sporculara başarı dileklerini iletti. Şampiyona, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek farklı etap ve kategorilerdeki yarışlarla devam edeceği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
