AKUT Ekipleri 17 Ağustos Depreminin 24. Yıl Dönümünde Batık Şehre Dalış Yaptı

17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümünde AKUT ekipleri Gölcük'te bulunan batık şehre dalarak Türk bayrağı açtı.

AKUT üyeleri, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 24. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde su altında kalan batık şehre dalış yaprak Türk bayrağı açtı. İstanbul ve Kocaeli'den katılan AKUT gönüllüsü 5 dalış eğitmeni Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'nda yer alan otel, vapur iskelesi, ev gibi yapıları büyük deprem esnasında denize çekmesiyle oluşan batık şehre dalış gerçekleştirdi. Depremin 24. yılında vatandaşların meraklı gözleri arasında denize dalış yapan ekip Türk bayrağı ve akut pankartı açtı.

"Deprem ülkesinde yaşadığımızda gerçeğimizi unutmamamız gerekiyor"

AKUT'un Marmara depreminden yalnızca 3 sene önce kurulduğunu ifade eden AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, "24 yıl önce büyük Marmara depremini yaşadık ve o zamandan bugüne milat denen dönemi atlattık. AKUT Marmara depreminden 3 yıl önce kurulmuştu. O zamanlar 150 kişiydik ve 200 kişinin hayatını kurtardılar. O zamanlar AKUT'un kurucularıyla birlikte o zamandan bugüne hepimiz üzerine koyarak gönüllüler olarak bu derneği büyütmeye çalışıyoruz. Maraş depreminde de 1000 kişi görev aldık. 24 yıl geçti biz yardım etmeye, kamuyu bilgilendirmeye, eğitimli ve uluslararası standartta ekip kurmaya çalışıyoruz. Bütün bunları yapmamıza rağmen afet kültürümüzün oturması, yapı stokumuzun depreme dayanıklı hale getirilmesi memleket olarak ana konumuz. Dolayısıyla bu konuda bilinçlendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burada 24 yıl önce kaybettiklerimizi anmak için bir araya geldik. Her sene olduğu gibi etkinliğimizi gerçekleştirdik. Umarım daha fazla afet görmeyiz ama bir deprem ülkesinde yaşadığımızda gerçeğimizi unutmamamız gerekiyor" dedi.

"En büyük tedbirin önlem almak olduğunu biz çok iyi biliyoruz"

Gölcük depreminin anısına dalış yaptıklarını söyleyen AKUT Kocaeli ekip lideri Abdurrahman Eki, "Az önce hepimizin gördüğü üzere, İstanbul ve Kocaeli ekibinden 5 dalış eğitmeni arkadaşımız, 24 yıl önce bugün Gölcük depreminin anısına bir anı dalışı gerçekleştirdi. 24 yıl önce burada otel, vapur iskelesi, çay ocağı, yerleşim yerleri vardı. O gece yaşadığımız o talihsiz depremden sonra bir batık şehir oluştu. Bu batık şehre arkadaşlarımız anı dalışı gerçekleştirerek Türk bayrağı ve AKUT anı bayrağımızı çıkararak 24 yıl önce yaşanan bu depreme dikkat çekmek istediler. Bu bizim için çok önemliydi çünkü yakın geçmişte Kahramanmaraş merkezli büyük bir deprem yaşadık. 24 yıl önceden Kahramanmaraş depremine gelene kadar açıkçası çok fazla yol kat edilmediğini çok fazla tedbir alınmadığını görmek bizi üzdü. En büyük tedbirin önlem almak olduğunu biz çok iyi biliyoruz. AKUT olarak bütün çalışmalarımızı bu yolda gerçekleştiriyoruz. Umarım hiçbir zaman hiçbir yerde bir doğal afet meydana gelmez ama biz yarın bir deprem olacak, afet olacak gibi eğitimlerimize, tatbikatlarımıza, operasyonlarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bilinçlendirme ile insanlarımızı bilinçlendirerek afet öncesinde tedbir almalarını sağlayarak oluşabilecek bir doğal afette en az hasarla atlatmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkesi bu vesileyle AKUT'a gönüllü olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ