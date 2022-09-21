Aksaray spor haberleri... Hazırlık maçı: Arapgirspor: 0 Aksaray Gençlik: 1 Spor Haberleri Aksaray haber: Elazığ'ın Bölgesel Amatör Lig ekibi Aksaray Gençlikspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştığı Malatya Arapgirspor'u 1-0 mağlup etti. Elazığ'ın Bölgesel Amatör Lig ekibi Aksaray Gençlikspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştığı Malatya Arapgirspor'u 1-0 mağlup etti. Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Aksaray Gençlikspor, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Arapgirspor'u 1-0 yendi. Elazığ ekibine galibiyeti getiren gol Muhammed Yılmaz'dan geldi. Öte yandan hazırlıklarına devam eden Aksaray Gençlikspor'un önceki gün yaptığı antrenmanı ziyaret eden Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, yönetim, teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aksaray Malatya Elazığ Spor Haberler

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