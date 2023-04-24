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Akıl dolu şut! Başakşehir'in dünyaca ünlü yıldızı Januzaj'dan izleyenleri mest eden gol

Akıl dolu şut! Başakşehir'in dünyaca ünlü yıldızı Januzaj'dan izleyenleri mest eden gol

Spor Haberleri

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Adnan Januzaj, Giresunspor deplasmanında ceza sahası dışından attığı şık golle izleyenleri mest etti.

Spor Toto Süper Lig''in 31. hafta maçında Giresunspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Başakşehir, Adnan Januzaj'ın golüyle öne geçti.

Akıl dolu! Başakşehir'in yıldızı Januzaj'dan izleyenleri mest eden gol

AKIL DOLU VURUŞ

Patryk Szysz'in sol kenardan kestiği topu Giresunspor savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında seken topu kontrol eden Januzaj, ayağının dışıyla şutunu çekti. Kaleci Onurcan Piri, havadan falsolu ve sert gelen şuta hiçbir şey yapamadı.

Akıl dolu! Başakşehir'in yıldızı Januzaj'dan izleyenleri mest eden gol

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Devre arasında İspanyol ekibi Sevilla'dan kiralanan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, sezon sonunda kulübüne geri dönecek. Januzaj; şimdiye dek Manchester United, Dortmund, Sunderland, Real Sociedad ve Sevilla formaları giydi.

Akıl dolu! Başakşehir'in yıldızı Januzaj'dan izleyenleri mest eden gol

Akıl dolu şut! Başakşehir'in dünyaca ünlü yıldızı Januzaj'dan izleyenleri mest eden gol

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Spor Haberler

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